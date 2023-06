Emilia Romagna, allerta arancione per rischio idrogeologico: Valditara annuncia commissioni interne all’esame di maturità

Emilia Romagna, allerta arancione annunciata per martedì 6 giugno. Continuano i problemi legati al maltempo nelle zone già colpite dall’alluvione. Inoltre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dato delle notizie nuove sull’esame di maturità 2023 nella regione.

Emilia Romagna, allerta arancione per rischio idrogeologico

In Emilia Romagna è stata annunciata allerta arancione per rischio idrogeologico. “Per la giornata di martedì 6 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati. Sono previsti rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Inoltre, su tutto il territorio collinare-montano, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e fenomeni franosi.

Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale”.

Valditara annuncia commissioni interne all’esame di maturità

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, all’Ansa oggi e a margine di un convegno a Milano, ha annunciato delle importanti notizie sull’esame di maturità 2023 in Emilia Romagna. “Sarà positiva la risposta” del ministero dell’Istruzione e del Merito alla richiesta degli studenti delle province di Ravenna e Forlì Cesena, colpite dall’alluvione, di introdurre commissioni completamente interne per gli esami di Stato. “Il Mim è in contatto con i sindaci. So che il sindaco di Ravenna si è sentito con la struttura questa mattina”, queste le sue parole.

“Come avevamo promesso, abbiamo ottenuto uno stanziamento per affrontare le prime urgenze del sistema scolastico: è stato istituito un fondo per interventi diretti di 20 milioni di euro” ha aggiunto il ministro Valditara.

