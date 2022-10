Nikita Pelizon ha pensato al suicidio: in lacrime al Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon è una modella classe 1994 concorrete nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata, ha fatto delle rivelazioni clamoroso riguardo la sua vita personale tanto da avere anche un crollo psicologico.

Nikita Pelizon ha pensato al suicidio

Nikita Pelizon è una modella molto giovane che per lavoro ha viaggiato in tutto il mondo. Nel 2022 è stata nel cast del programma Pechino Express 2022 e da settembre 2022 è una concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Durante la nona puntata del reality la modella ha fatto una rivelazione importante: “Ho pensato spesso al suicidio”.

Ha avuto molto coraggio nell’ ammettere di aver sofferto di depressione negli ultimi anni. “Ho avuto spesso pensieri suicidi” ha, infatti, ammesso Nikita e così il conduttore Alfonso Signorini si è ripromesso di approfondire la questione nella prossima puntata.

In lacrime al Grande Fratello Vip

L’influencer avrebbe avuto un crollo e in confessionale ha chiesto di parlare con uno psicologo. Inoltre, tra Cristina Quaranta e Pelizon nella casa i rapporti sembrano alquanto tesi e le due sono arrivate più volte a discutere.

“Prendila con più leggerenzza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento. Sembra che per***i tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?”

