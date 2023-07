Referendum nucleare in Italia, cosa vuole chiedere ed ottenere Salvini con la sua ultima proposta?

Referendum nucleare in Italia: il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto una nuova proposta che sta facendo molto scalpore. Ecco cosa vuole ottenere e qual è il suo chiaro obiettivo.

Referendum nucleare in Italia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, all’evento ‘L’Italia dei sì’ ha proposto un referendum sul nucleare in Italia. “Sono pronto a tornare a un referendum argomentando il perché all’Italia convenga arrivare al nucleare pulito e di ultima generazione”.

Cosa vuole chiedere ed ottenere Salvini con la sua ultima proposta?

Ecco dunque qual è l‘obiettivo di Salvini: “Se tornassimo domani, come io auspico e cercherò di fare convocando un tavolo sul nucleare, nella famiglia del progresso e dello sviluppo, in 7 anni si ha un primo reattore modulare operativo”.

“Dobbiamo diventare autonomi sull’energia da ogni punto di vista e non possiamo precluderci nessuna fonte di produzione energetica, ivi incluso il nucleare”, dichiara Salvini che si definisce “un nuclearista convinto, ma non per tifo” e mostra slide delle centrali in Europa a partire dalle 56 in Francia (più una in costruzione), le 15 in Ucraina (e due in costruzione), le 9 nel Regno Unito (e due in costruzione), le 7 in Spagna e le 6 in Svezia e in Repubblica Ceca.

“Siamo circondati da Paesi che producono energia tramite il nucleare e hanno un vantaggio competitivo nei confronti delle nostre aziende che alla lunga è difficile da sostenere”, commenta. Infine: “Quello che mi fa imbestialire è che ci sono aziende, ingegneri e ricercatori italiani eccezionali che vanno all’estero a costruire quello di cui avremmo bisogno nel nostro Paese”.

