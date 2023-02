Corea del Nord, scatta l’emergenza cibo

Nonostante sia un paese che spesso non rende pubblici i propri problemi, giunge una notizia dalla Corea del Nord, dove si registra l’emergenza cibo. A dichiararlo lo stesso leader Kim Jong-un, dopo aver convocato un’assemblea del Partito dei Lavoratori.

Una carenza alimentare non indifferente.

Emergenza cibo in Corea del Nord

Il leader coreano si è trovato costretto a convocare un’assemblea per discutere di due punti principali: lo sviluppo dell’agricoltura e l’emergenza di cibo. A preoccupare è il fatto che questo incontro arrivi dopo due mesi dall’ultima riunione. Dunque, in poco tempo, la situazione non sembra essere migliorata.

A far trapelare la notizia è stata anche la Corea del Sud, che ha segnalato quanto i decessi – dovuto alla scarsità di cibo – siano in continuo aumento. Sono state infatti anche riviste – e ridotte – le razioni di cibo distribuite ai militari, prima volta dagli anni 2000. Preoccupa anche il fatto che a questa “povertà alimentare” si vada a contrapporre un’eccessiva spesa militare e politica, analizzando l’ampliamento dei programmi missilistici.

Secondo quanto appreso, in Corea del Nord si registra un calo del 20% della produzione del grano su domanda annuale (ovvero circa 1 milione di tonnellate in meno al giorno). Dal 2020 il calo è stato sempre più importante, fino a diventare un problema.

Per questo Kim Jong-un ha convocato un’assemblea per analizzare la situazione e trovare qualche “via d’uscita”. A confermarlo anche la KCNA (ovvero la Korean Central News Agency). L’obiettivo è quello di “analizzare e rivedere il programma per la rivoluzione rurale nella nuova era e decidere i compiti importanti immediati e i compiti urgenti“, come affermato durante la riunione.

Il paese si è anche prodigato per richiedere dei supporti al Programma alimentare mondiale, anche se per adesso tutto sembra ancora in stallo. Occorrerà attendere qualche altro giorno, nella speranza che la Corea del Nord possa trovare una soluzione definitiva.

