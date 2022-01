Peaky Blinders 6: uscita, cast, streaming, trailer

Peaky Blinders 6: in uscita la sesta stagione della serie tv che ha avuto un successo internazionale dalla sua uscita. Ha unito appassionati di tutto il mondo negli ultimi anni.

Peaky Blinders 6: uscita

Il 2022 è l’anno dell’uscita della sesta stagione della serie Tv Peaky Blinders. L’attesa non sarà nemmeno troppo lunga perché l’uscita è prevista per i primi mesi del nuovo anno.

Il creatore Steven Knight ha confermato che il processo di editing per la sesta e ultima stagione della popolare serie britannica è quasi finito, attualmente tutto è pronto per l’uscita nella primavera del 2022.

Ci sono stati diversi problemi e ritardi a causa della pandemia. Le riprese sono ricominciate nel gennaio 2021 e poi il 28 maggio 2021, a marzo il team ha pubblicato online che la produzione era ufficialmente conclusa pronta per passare alla post-produzione.

Peaky Blinders 6: cast

Il cast per la sesta stagione sarà quasi del tutto confermato con alcuni volti nuovi. Ci saranno ovviamente Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, Paul Anderson come Arthur Shelby, Sam Claflin come Oswald Mosley, Anya Taylor-Joy come Gina Gray, Finn Cole come Michael Gray, Sophie Rundle – Ada Thorne, Natasha O’Keeffe – Lizzie Shelby, Harry Kirton – Finn Shelby, Packy Lee è Johnny Dogs, Daryl McCormack è Isaiah e Emmett J Scanlan è Billy Grade.

Purtroppo, Helen McCrory, alias la famigerata Polly Gray, è venuta a mancare nell’aprile 2021. Non si sa se ha fatto in tempo a girare qualche scena dell’ultima stagione. Ci saranno, naturalmente, alcuni nuovi membri del cast che si uniranno ai ranghi tra cui, Stephen Graham (Line of Duty), James Frecheville (Animal Kingdom), Amber Anderson (Black Mirror) e Conrad Khan (Black Mirror). Non è ancora stato stabilito se vedremo il ritorno di Alfie Solomons interpretato da Tom Hardy, che è ritornato nel finale della quinta stagione dopo essere stato dato per morto.

Peaky Blinders 6: streaming

Tutti gli episodi di Peaky Blinders 6 saranno caricati sulla piattaforma di Netflix, una volta completata la messa in onda su BBC One. Non si aspettano più dei soliti sei episodi come è stato per ogni stagione.

Intanto, per chi vuole riprendere la serie tv dall’inizio le prime due stagioni oltre a trovarli su Netflix sono disponibili anche su Amazon Prime Video.

Il trailer della sesta stagione

In attesa dell’arrivo degli episodi dell’ultima stagione, è disponibile il trailer entusiasmante dell’ultima battaglia dei Peaky Blinders.