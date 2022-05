Sei sorelle su Rai Uno: quante puntate, a che ora, trama, cast

Sta per debuttare su Rai 1 la nuova fiction “Sei sorelle” esportata dalla Spagna. Ecco quante puntate avrà, il cast e quando andrà in onda.

Sei sorelle su Rai Uno: trama

Sei sorelle Su Rai 1 è una telenovela “Seis hermanas” trasmessa sul canale iberico su La1 che è andata in onda dal 2015 al 2017. La soap opera racconta le conquiste e le illusioni, i sogni e le speranze di sei sorelle alla ricerca della propria autonomia e indipendenza in un mondo ancora costruito a dimensione maschile.

Le sorelle Silva combatteranno contro le norme del tempo per poter dirigere i loro affari e avere gli stessi diritti degli uomini. La storia, ambientata a Madrid nel 1913, parla delle sorelle Silvia che sono solite andare alle feste dell’alta società. L’’improvvisa morte del padre delle sorelle Silva, però, aprirà un nuovo capitolo della loro vita in quando saranno costrette ad affrontare la vita da sole. Il loro compito sarà quello di farsi carico dell’impresa tessile e degli affari di loro padre in una società in cui il ruolo della donna è nettamente subordinato a quello maschile.

Per farlo dovranno anche imparare a mentire, occultando la sua morte, in maniera da salvare la fabbrica.

Il cast