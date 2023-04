Nicola Papaleo, chi è il figlio di Rocco Papaleo: vita privata, lavoro, madre

Nicola Papaleo, chi è il figlio di Rocco Papaleo. Scopriamo qualche informazione in più sul figlio, oggi vent’enne, del famoso comico e regista lucano. Cosa sappiamo di lui? Cosa ha detto di lui suo padre? Chi è sua madre?

Chi è Nicola Papaleo, figlio di Rocco Papaleo: vita privata, carriera, madre

C’è sempre molto interesse attorno alla vita di Rocco Papaleo, attore comico e regista lucano tra i più apprezzati degli ultimi quarant’anni. È molto schivo e poco propenso ad aprirsi sulla propria vita privata di fronte a microfoni e telecamere, per questo si sa molto poco sui suoi familiari. L’attore è padre di Nicola Papaleo, nato dal suo matrimonio con la sua ex moglie Sonia Peng, famosa scenografa di origini svizzere. Il giovane ha poco più di vent’anni e non si hanno molte informazioni sul suo conto. Nicola preferisce tenersi lontano dai riflettori a differenza del padre: non è noto dove viva, né che lavoro faccia e non ha neanche un profilo Instagram.

Vita privata: il rapporto col padre

Gli unici dettagli a nostra disposizione sulla vita di Nicola provengono da alcune recenti interviste dei genitori, anche loro molto restii a condividere informazioni precise. Lui e sua madre per un periodo hanno avuto una relazione un po’ complicata, ma le cose sembrano essersi stabilizzate negli ultimi anni. Per quanto riguarda il padre, Rocco Papaleo ha parlato del suo rapporto con Nicola in un’intervista concessa a Vanity Fair. Il comico si è detto legatissimo al figlio, quasi “innamorato”: “Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”.