Netflix, le novità di Febbraio 2023: tutti i film e le serie in arrivo

Netflix, tutte le novità di febbraio 2023: quali sono i film e le serie in arrivo nei prossimi giorni? Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Netflix, le principali novità di Febbraio 2023

Netflix ha in serbo una serie di intriganti novità per il proprio catalogo nel mese di febbraio. Scopriamo insieme i principali film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming americana. Si comincia il 1 febbraio con I milioni di Gunther, la docu-serie sul pastore tedesco erede di un patrimonio di ben 400 milioni di dollari. Nello stesso giorno arrivano anche due film italiani, il giallo coming-of-age Padrenostro, con Pierfrancesco Favino e la commedia del 2020 Figli, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Un paio di giorni dopo, il 3 febbraio, è la volta invece di una chicca per i fan dell’horror, dalla Norvegia arriva l’inquietante Lupo Vichingo. Il 5 febbraio è un gran giorno per gli appassionati di fantascienza: arriva in streaming su Netflix Dune, kolossal di Denis Villenueve vincitore di sei premi Oscar. Arrivano inoltre la commedia romantica Da me o da te, in uscita il 10 febbraio, il noir italiano Non essere cattivo, per l’11, la nuova serie storica La legge di Lidia Poet in arrivo il 15 febbraio e il giallo tutto al femminile 7 donne e un mistero, previsto per il 22 febbraio.

I ritorni di febbraio, quali serie avranno una nuova stagione?

Febbraio sarà anche un mese di graditi ritorni. Il 9 febbraio torna You, con la prima parte della quarta stagione. Il 16 febbraio è la volta di Aggretsuko, con la quinta ed ultima stagione per la serie animata. Infine, il mese si chiude con la terza stagione di Outer Banks il 23 febbraio e con la quinta stagione di Formula 1: Drive to survive il 24 febbraio.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a febbraio, data per data. Dai film, alle serie tv passando per reality e documentari.