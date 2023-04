May Pang, chi è la scrittrice ex amante di John Lennon

Chi è May Pang, scrittrice statunitense nota per essere stata l’assistente personale e l'amante di John Lennon?

May Pang è una scrittrice statunitense, nota per essere stata l’assistente personale e l’amante di John Lennon per un breve periodo durante gli anni settanta.

May Pang, figlia di immigrati cinesi, è nata a New York il 24 ottobre 1950 ed attualmente ha 72 anni. È particolarmente nota al pubblico per essere stata per un periodo l’assistente personale di Lennon, scelta dalla stessa Yoko Ono, e per un breve periodo anche la sua amante. La scrittrice, in particolare, in quel periodo era l’assistente personale dell’ex cantante dei Beatles e a sceglierla fu la stessa Yoko Ono.

La passione con John Lennon

Il periodo di passione tra May Pang e Lennon durò all’incirca per 18 mesi Lennon e May Pang, quando i due furono appunto amanti prima che lui chiedesse a Yoko di riprenderlo con sé. “Fu Yoko Ono a chiedermi di avere una relazione con John Lennon”, ha raccontato May Pang nel documentario The Lost Weekend: a Love Story. “In un certo senso Yoko si approfittò di me, perché ero ingenua. Ma mi fece anche un dono: John e io ci innamorammo”. Lennon usava chiamare la sua relazione con la Pang, durata 18 mesi e nella quale ella divenne la sua amante, il suo “Lost Weekend” (Weekend perduto).

Marito

La Pang è stata sposata con il produttore Tony Visconti dal 1989 al 2000 ed ha avuto due bambini, Sebastian e Lara.