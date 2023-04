Netflix maggio 2023, calendario delle uscite: tutte le serie e i film in arrivo

Netflix, le novità di maggio 2023: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Netflix maggio 2023, novità e calendario delle uscite: tutti i film e le serie in arrivo

Il mese di maggio si preannuncia molto interessante per gli abbonati Netflix, che riceveranno una carrellata di nuovi film e serie tv per riempire le loro serate primaverili. In particolare spicca l’arrivo de La regina Carlotta, spin-off di Bridgerton in arrivo il 4 maggio sulla piattaforma. Il 12 maggio esce invece un nuovo k-drama che sembra promettere molto bene: Black Knight, serie ispirata al webcomic coreano Delivery Knight, in cui gli ultimi sopravvissuti di un mondo distrutto dall’inquinamento riescono a sopravvivere solo con l’aiuto dei “Cavalieri delle Consegne”.

Tra le novità spiccano anche i ritorni di un paio di grandi star. Parliamo di Jennifer Lopez, che approda su Netflix il 12 maggio con il thriller The Mother, in cui l’attrice interpreta un ex sicario professionista in cerca di sua figlia, ma anche di Arnold Schwarzenegger, pronto a fare il suo debutto in una serie tv in Fubar, in arrivo il 25 maggio.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a maggio 2023, data per data. Dai film, alle serie tv passando per reality e documentari.