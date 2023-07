Sciopero dei mezzi 24 luglio a Milano, Genova e Napoli: orari dello stop e fasce garantite

Sciopero dei mezzi 24 luglio 2023: diverse ripercussioni si registrano in molte grandi città dal Nord a Sud. Si parte da Milano e Genova per passare alla città di Napoli con disagi previsti per tantissimi pendolari.

Sciopero dei mezzi 24 luglio

Lunedì 24 luglio 2023, è in programma una protesta nazionale di quattro ore proclamata dal sindacato Usb. Tra le motivazioni spiegate dal sindacato ci sono “la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria”.

Milano, Genova e Napoli: orari dello stop e fasce garantite