Netflix, “La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra”: cast e trama

“La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra”: cast e trama

“La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra” arriva su Netflix il 28 gennaio e si tratta di una miniserie. Poche puntate che però, secondo fonti della piattaforma, terrà con il fiato sospeso presentando una trama intrigante e psicologicamente complicata.

La protagonista della serie è Anna interpretata da una talentuosa Kristen Bell, che sta di fronte a una finestra, da cui a sua volta vede una ragazza nella casa di fronte. Per Anna i giorni passano tutti uguali, si siede davanti alla finestra con un bicchiere colmo di vino rosso e guarda la vita degli altri scorrere.

Un giorno nella casa davanti alla sua si trasferisce un bel ragazzo con sua figlia e Anna sembra illuminarsi, pensando che questo vicino possa aiutarla a uscire dal sonno in cui si trova. Ma in quella stessa casa assiste a un omicidio improvviso, oppure è solo frutto della sua immaginazione? La sinossi ufficiale di Netflix aggiunge dei particolari: “Quando però un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l’adorabile figlia, Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Poi però assiste a un orribile omicidio… o forse no?”.

Il cast della miniserie Netflix

Nel cast della miniserie “La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra” ci saranno i seguenti attori e personaggi:

Kristen Bell nei panni di Anna

Tom Riley nei panni di Neil

Mary Holland nei panni di Sloane

Shelley Hennig nei panni di Lisa

Christina Anthony nei panni del Detective Lane

Cameron Britton nei panni di Buell

Benjamin Levy Aguilar nei panni di Rex

Michael Ealy nei panni di Douglas

Samsara Yett nei panni di Emma

