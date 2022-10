Cesare Cremonini a Mantova: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Cesare Cremonini a Mantova: l’artista si esibisce in concerto nella serata di sabato 29 ottobre 2022. Dopo il tour estivo, ecco che Cremonini è di nuovo in giro per le principali città italiane fino a Novembre.

Cesare Cremonini a Mantova: scaletta delle canzoni

Cesare Cremonini si esibisce in concerto a Mantova sul palco del Grana Padano Arena nella serata di sabato 29 ottobre 2022. Così l’artista aveva annunciato il suo arrivo in città: “Oggi sono in partenza per Mantova dove iniziano le prove generali del tour #Indoor2022.

Siete più di 130mila persone e io non vedo l’ora di vedervi tutti”, ha scritto Cesare Cremonini via social, pronto per il nuovo tour nei palazzetti. Indoor2022 partirà proprio da Mantova. Ecco i brani che l’artista porta sul palco:

La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share the love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Mondo

Sardegna Logico #1 Grey Goose Stella di mare Lost in the weekend

Possibili scenari Ciao Chiamala felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili e non si possono di conseguenza acquistare più sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour autunnale di Cremonini continuerà fino al 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito ecco tutte le date e tappe: