Netflix, film dicembre 2021: un programma ricco per l’ultimo mese dell’anno

Netflix, film dicembre 2021: con l'arrivo di dicembre, sono stati annunciati anche i titoli dei film e serie tv da vedere sulla piattaforma streamning. Un programma molto ricco ed avvincente.

Netflix, film dicembre 2021

Con l’arrivo di dicembre, Netflix ha pubblicato ed annunciato tutti i titoli che saranno disponibili, come sempre giorno per giorno. Un programma davvero ricco ed avvincente. Un calendario davvero eterogeneo, per tutti i gusti e generi. Da film e serie Tv.

In prima tv assoluta su Netflix a dicembre 2021

Diverse prime tv e tanti titoli da segnalare per vivere un dicembre in streaming con Netflix senza annoiarsi. Da segnalare La Casa di Carta Stagione 5 Parte 2, la terza ed ultima stagione di Lost in Space, la quinta stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo, la seconda stagione di The Witcher e la quarta stagione di Cobra Kai.

Come film, dopo l’uscita al Cinema a novembre del film di Sorrentino, “È stata la mano di Dio” arriva in streaming proprio su Netflix. Il mese si apre con Il Potere del Cane. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1967 dello scrittore statunitense Thomas Savage. L’autore è noto per i suoi romanzi western ambientati in Montana, e nella sua carriera letteraria ha pubblicato diciassette romanzi dal 1944 al 1988. Presentato alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento per la regia, Il Potere del Cane è diretto da Jane Campion. Il protagonista è interpretato da Benedict Cumberbatch. Con lui ci sono anche Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee.

