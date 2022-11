Usa e Cina, spiragli di ripresa di dialogo. In occasione del G20 che si terrà a Bali, infatti, le due super potenze si incontreranno.

G20, Biden e Xi si incontreranno a Bali

In occasione del G20 che si terrà a Bali il presidente Usa vedrà il suo omologo cinese in un bilaterale a Bali. Lo ha annunciato la Casa Bianca, sottolineando che i leader “discuteranno degli sforzi per mantenere e approfondire le linee di comunicazione tra i due Paesi e gestire responsabilmente la concorrenza”.

Biden e Xi concorderanno inoltre di “lavorare insieme, laddove gli interessi comuni saranno allineati, in particolare sulle sfide transnazionali che interessano la comunità internazionale”.

Putin non ci sarà