Negramaro a Brescia: scaletta concerto, dove comprare i biglietti

Negramaro in concerto a Bresca: la scaletta delle canzoni del 14 ottobre. Dove comprare i biglietti per le prossime date?

I Negramaro in concerto a Brescia: la scaletta delle canzoni e dove comprare gli ultimi biglietti. Il tour Unplugged della band salentina continua stasera 14 ottobre, nella seconda data nel capoluogo lombardo. Quali canzoni suoneranno? È ancora possibile comprare i biglietti?

Negramaro a Brescia il 14 ottobre, scaletta delle canzoni

Continua il primo tour post-pandemico dei Negramaro. La band salentina torna sul palco esibendosi nei maggiori teatri d’Italia con l’Unplugged European Tour. Stasera 14 ottobre è in programma il secondo concerto a Brescia, al Gran Teatro Morato.

Il gruppo guidato dal frontman Giuliano Sangiorgi dovrebbe seguire una scaletta non troppo diversa rispetto alle esibizioni precedenti. Ecco le probabili canzoni in programma per stasera:

Contatto

La Cura del Tempo

Fino all’imbrunire

La Prima volta

Per uno come me

Meraviglioso

Tu è mai successo

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Un passo indietro

Solo tre minuti

Seu

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che Torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore

Solo per te

L’Immenso

Mentre tutto scorre

Dove comprare i biglietti: le date in programma

È ormai troppo tardi per comprare i biglietti per stasera, ma non c’è motivo di disperarsi. I fan “ritardatari” avranno ancora modo di consolarsi fino ai primi di Novembre. Sebbene infatti alcune date siano già sold out, è ancora possibile acquistare biglietti per alcuni dei prossimi concerti dei Negramaro su Ticketone. In particolare, sono al momento ancora disponibili posti per le seguenti date:

16-17 Ottobre, Padova. Gran Teatro Geox.

1-3 Novembre, Bari. Teatroteam.

6 Novembre, Mantova. Grana Padano Arena & Theatre.

8-9 Novembre, Torino. Auditorium del Lingotto G. Agnelli.

Chi ha la possibilità di viaggiare potrà invece seguire la band salentina in giro per l’Europa. Sono infatti previste molte date internazionali fino a Dicembre, in location di spicco come Amsterdam, Barcellona, Francoforte, Lugano ed Esch-sur-Alzette.