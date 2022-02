Maxi incendio a Terni: a fuoco quintali di plastica in un’azienda

Maxi incendio Terni: quintali di plastica in un’azienda di rifiuti hanno preso fuoco causando ovviamente danni all’ambiente così come alle persone che si sono barricate in casa. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di domenica 20 febbraio.

Maxi incendio a Terni: tanta paura

Tanta paura a Terni, un incendio è divampato alla Ferrocart, azienda di trattamento rifiuti della zona industriale di Maratta.

Il Comune con una nota ha pubblicato i dettagli e i dati dell’ARPA: “In virtù del principio di precauzione e in attesa delle valutazioni sui dati di qualità dell’aria, ritiene opportuno al momento individuare un’area di raggio di 3 km dal luogo dell’incendio all’interno della quale dovranno essere rispettati alcuni divieti: divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

“Usl Umbria 2, stante la presenza di odore acre nella zona cittadina e vista la direzione mutevole del vento, considerati i tempi di spegnimento dell’incendio, ritiene necessario disporre in via precauzionale a tutela della salute pubblica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia di cui al d.lgs. 13 aprile 2017 n.65, pubbliche e private di tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle ubicate nei territori di Marmore, Casali di Papigno, Collestatte e Piediluco.

Tale misura trova motivazione anche nel fatto che per rispetto delle procedure Covid le aule delle scuole devono essere frequentemente arieggiate. Usl Umbria 2 ritiene altresì che si debba ordinare alle aziende presenti in aree limitrofe alla zona dell’incendio (Strada Maratta Alta, Via Lessini, Via Capponi, Via Vanzetti, via Benucci, Via Fornaci, Via Euclide, Strada di Maratta Bassa fino all’intersezione con Strada la Selva, Via Casale, Via Angelini, Via Archimede e Via Corradi) di provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno”.

Terni, scuole chiuse

“Usl Umbria 2 ritiene necessario inoltre che i cittadini residenti nell’area individuata nel raggio di 3 km dall’incendio mantengano chiuse le finestre delle proprie abitazioni, limitando le uscite all’esterno se non per necessità”.

Il sindaco è intervenuto personalmente e immediatamente si è arrivata a una decisione: “A causa del grave incendio che ha interessato gli impianti della Ferrocart a Maratta, il sindaco Leonardo Latini, a seguito di un sopralluogo e di una riunione urgente in corso a Palazzo Spada dalle ore 19 sta per firmare un’ordinanza a tutela della salute pubblica”.

Con l’ordinanza il Comune ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 21 febbraio nel territorio comunale di Terni, tranne che a Casali di Papigno, Collestatte, Marmore.