Negramaro a Bari il 3 novembre 2022: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e le prossime tappe

Negramaro a Bari: il gruppi guidato da Giuliano Sangiorgi si esibisce in concerto nella serata di giovedì 3 novembre 2022.

Negramaro a Bari: il gruppo si esibisce in concerto nella serata di giovedì 3 novembre 2022. Il gruppo torna ad esibirsi in eventi live dopo lo stop a causa della pandemia. Inoltre, tornano nei teatri dopo 15 anni.

Negramaro a Bari il 3 novembre 2022: scaletta delle canzoni

Il gruppo dei Negramaro si esibisce in concerto nella serata del 3 novembre 2022 nella città di Bari nel teatro Team. Si tratta del tour ripreso in autunno dopo lo stop degli eventi a causa della pandemia.

I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, portando la loro musica nei palazzetti, nei grandi festival, negli stadi. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni:

Contatto

La cura del tempo

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Meraviglioso

Ti è mai successo?

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Solo3min

Sei

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che torni

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore

Dalle mie parti

Solo per te

Mentre tutto scorre

I biglietti del concerto e le prossime tappe

I biglietti del concerto dei Negramaro sono ancora disponibili sulla piattaforma di ticketone.it. L’unico settore disponibile è la Poltronissima al prezzo di 80,50 euro. Dopo il concerto di Bari, il gruppo farà tappa a Mantova, Bologna e Roma. Terminato il tour in Italia, per i Negramaro sono in programma anche alcune date internazionali ad Amsterdam, Francoforte, Lugano ed Esch-sur-Alzette.

