A Ballando con le stelle 2022 ci saranno diverse novità, prima tra tutte quella che riguarda i ripescati. In particolare, ad avere un ruolo di primo piano, saranno Simone di Pasquale e Sara di Vaira, colonne di Ballando con stelle che si sono ritirati come maestri lo scorso anno.

Ballando con le stelle, ripescaggio eliminati: come funziona?

Nel corso della diciassettesima edizione, infatti, alcuni scartati potranno infatti contare su un nuovo twist per scampare all’eliminazione definitiva e Di Vaira e Di Pasquale, assieme a Raffaella Erra, potranno riammettere in gara i loro concorrenti preferiti.

Come funziona il rispescaggio?

Simone e Sara, secondo quado detto dall’esperto Davide Maggio sul suo sito, avranno una Wild Card a testa con la quale potranno riportare in pista, in qualsiasi momento del gioco, una delle coppie eliminata in precedenza.

I ripescati dai due ex professionisti del programma saranno riammessi con delle penalità. Una modalità che avverrà, in ogni puntata, negli istanti dell’eliminazione, dove verrà espressamente chiesto a Sara e Simone se intendono utilizzare oppure no il loro “potere”.Un meccanismo importante ai fini della gara che, tuttavia, presta il fianco a più di una insidia sul fronte regolamento.