Chi era Carlo Ponti, marito di Sophia Loren: ex moglie, figli, causa morte

Chi era Carlo Ponti, marito di Sophia Loren: carriera, vita privata, causa morte

Il produttore cinematografico Carlo Ponti è stato il grande amore della vita di Sophia Loren, celebre attrice romana. Nato a Magenta l’11 dicembre 1912, è morto all’età di 94 anni il 10 gennaio 2007, stroncato da una malattia ai polmoni. In una recente intervista, l’attrice ha voluto ricordarlo così:“Mi ha trasmesso quella sua forza silenziosa che mi aiuta ancora oggi”. Nel mondo del cinema dal 1940, lavora per la Lux Film insieme a Dino De Laurentis, nel ruolo di produttore esecutivo, per poi fondare insieme a lui nel 1950 la società Ponti-De Laurentis. Insieme producono tanti classici del cinema italiano come Guardie e ladri, L’oro di Napoli, La strada e il colossal Guerra e pace.

Finito il sodalizio con De Laurentis, Ponti si sposta negli Stati Uniti d’America, dove produce altri film straordinari come La ciociara, Il disprezzo, La donna è donna, Professione: reporter e soprattutto Il Dottor Zivago, vincitore di cinque Golden Globe e cinque Premi Oscar. Grazie a Zivago Ponti divenne il primo produttore italiano a ricevere una candidatura agli Oscar per il Miglior Film.

Vita privata: ex moglie, figli

La vita sentimentale di Carlo Ponti fu senz’altro molto movimentata. Prima di conoscere Sophia Loren, il produttore era sposato con Giuliana Fiastri, al suo fianco dal 1946 al 1956. Dalla loro unione nascono i suoi primi due figli, l’avvocato Guendalina Ponti nel 1951 e il produttore Alessandro Ponti, nato nel 1953 e scomparso nel 2022. Il primo incontro con Sophia Loren avviene nel 1950, quando l’attrice ha appena 16 anni.

I due si sposano il 17 settembre 1957, ad un anno dal divorzio tra Ponti e Fiastri, ottenuto in Messico nel 1956. Ai tempi si trattava di una pratica ancora illegale in Italia: il produttore rischiava l’accusa di bigamia. Tale rischio fu scongiurato solo nel 1962, dopo l’annullamento delle nozze con Giuliana. Ponti e Loren restarono insieme fino alla morte dell’uomo, crescendo insieme altri due figli: Carlo Jr., nato nel 1968 e oggi noto direttore d’orchestra, ed Edoardo, nato nel 1973 e oggi regista.