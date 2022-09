Chi è Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 arrestato in un’operazione anti-‘Ndrangheta. L’ex celebrità televisiva è una delle 13 persone fermate dalla Guardia di Finanza nell’investigazione Metropoli – Hidden Economy.

Franco Terlizzi arrestato, chi è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Franco Terlizzi, ex pugile finora noto per la sua esperienza televisiva all’Isola dei Famosi 2018, è finito in manette, insieme ad altre 12 persone, nel corso di un’investigazione contro la ‘Ndrangheta della Guardia di Finanza a Milano.

Terlizzi faceva da prestanome per Davide Flachi, figlio del noto Boss di Comasina Pepè Flachi, morto lo scorso gennaio. Il giovane boss della ‘Ndrangheta gestiva un vasto traffico illecito di stupefacenti, che comprendeva la vendita di cocaina, hashish e marijuana.

Secondo un articolo di Rolling Stones scritto da Selvaggia Lucarelli, Terlizzi aveva diversi legami sia con la criminalità organizzata che con l’estrema destra milanese. Oltre alla famiglia Flachi, l’ex pugile frequentava uno dei suoi principali luogotenenti, Francesco Piccolo. Era inoltre un frequentatore abituale della palestra Doria, tempio della boxe di San Babila che ha chiuso i battenti nel 2018.

La Doria era di proprietà di Lino Guaglianone, commercialista e in passato tesoriere dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari neofascisti autori della strage di Bologna.

Vita privata e carriera: la fama televisiva prima dell’arresto

Nativo di Bitonto, in provincia di Bari, l’ex peso massimo e “personal trainer dei VIP” ha una moglie, Ketty, e due figli, Camilla e Michael. Si guadagnò un posto all’Isola dei Famosi 2018 vincendo la prima edizione di Saranno isolani, web-show Mediaset in cui nove “non famosi” si sfidano per conquistare un posto in Honduras insieme ai VIP.

Terlizzi si era conquistato le simpatie del pubblico e della Gialappa’s Band per il suo atteggiamento scanzonato e diretto: “Fatemi restare, voglio stare lontano da mia moglie ancora un po’”.

Nel corso del reality isolano, Terlizzi aveva raccontato la sua infanzia difficile, spiegando come la boxe lo avesse tenuto lontano da amicizie poco raccomandabili. L’ex pugile lascia l’Isola dopo 68 giorni, classificandosi al nono posto, ritirandosi a causa di “problemi di salute” dopo una serie di pesanti liti con i colleghi naufraghi Jonathan Kashanian e Amaurys Perez.

In seguito, continua a lavorare come personal trainer e come pr dell’Hollywood, pur nascondendo, a quanto pare, una serie di attività e contatti criminosi.