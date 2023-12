Natalia Paragoni, chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata, Andrea Zelletta, figlio

Chi è Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Fidanzata ancora oggi con l’ex tronista Andrea Zelletta, si è poi affermata sul web come influencer e modella. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Natalia Paragoni, vita privata e carriera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nata a Piantedo, in provincia di Sondrio, il 24 dicembre 1997, Natalia Paragoni ha 26 anni ed è un nota personalità televisiva che ha trovato la fama come corteggiatrice di Uomini e Donne. Appassionata di moda, prima di apparire in televisione ha lavorato per alcuni anni come estetista. In seguito si trasferisce a Milano, sia per cercare lavoro che per tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. Trova le sue prime opportunità come modella posando per riviste e fotoromanzi e in seguito partecipa alle selezioni per Miss Mondo. Gli appassionati di motori potrebbero riconoscerla anche per il suo periodo come ombrellina del MotoGP.

Il suo esordio a Uomini e Donne risale al 2018, anno della sua prima apparizione al dating show di Maria De Filippi. Durante la sua esperienza in trasmissione si avvicina inizialmente al tronista Ivan Gonzalez, ma in seguito trova l’amore della sua vita in Andrea Zelletta. Dopo l’addio a Uomini e Donne Natalia ed Andrea sono diventati una delle coppie più seguite sui social network. Paragoni ha fatto uso della sua fama televisiva per farsi spazio sia come modella ed influencer. Ad oggi il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione di follower ed è pieno di servizi fotografici e collaborazioni con marchi prestigiosi. Negli anni ha lavorato con brand come Saint Marc, Kerastase, ghd Italia e Bionike.

Vita privata: Andrea Zelletta, figlio

Dopo qualche mese di frequentazione sotto l’occhio vigile delle telecamere di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha scelto ufficialmente Natalia Paragone il 30 maggio 2019. Da allora i due non si sono più separati e hanno persino cominciato a convivere. La scorsa estate, il 20 luglio 2023, sono diventati genitori della piccola Ginevra. Un passo importante per Natalia che, anche grazie alla sua relazione con Andrea, sta superando alcune ferite dolorose del suo passato.

Come spiegato infatti nel libro La vita secondo Naty, l’ex corteggiatrice ha affrontato momenti molto duri nel corso della sua vita, dal bullismo a relazioni tossiche, fino al dramma dell’aborto: “Ho raccontato ad Andrea del mio aborto subito dopo Uomini e Donne, mentre tornavamo da un viaggio a Riga. Andrea conosce tutto di me. Lui è il mio baricentro, il mio complice e il mio migliore amico: quello che ho sempre cercato”.