Ilaria, Clara, Valentina, chi sono le figlie di Pupo: età, carriera, vita privata

Chi sono le figlie di Pupo, tutto su Ilaria, Clara e Valentina. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto cantante italiano. Quando sono nate? Che lavoro fanno? Cosa sappiamo della loro vita privata?

Chi sono le figlie di Pupo, vita privata e carriera

Cosa sappiamo della famiglia e delle figlie di Pupo? La vita amorosa di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si può senz’altro definire inusuale. Nel corso della sua vita l’artista è diventato padre per ben tre volte. Il cantante si è sposato giovanissimo, all’età di soli 19 anni, con la sua attuale consorte Anna Ghinazzi. Con lei ha avuto le sue prime due figlie, Ilaria e Clara. Dal 1989, inoltre, Pupo ha una relazione con Patricia Abati, prima moglie del proprietario del suo studio di incisione e oggi sua manager. Nonostante alcuni forti screzi iniziali, Pupo e le sue due compagne portano avanti oggi una relazione poliamorosa, sebbene le due donne vivano in città diverse. Non è Patricia, tuttavia, a dare alla luce la terza figlia del cantante, Valentina, che nasce infatti da una terza relazione, un breve flirt con una sua fan.

Ilaria e Clara Ghinazzi, chi sono e cosa sappiamo di loro

Ilaria Ghinazzi è la primogenita di Pupo, è nata il 6 marzo 1975 ad Arezzo e ha 48 anni. Clara Ghinazzi nasce invece alcuni anni dopo, nel 1991, e ha oggi 32 anni. Entrambe, dal 2015, gestiscono il locale di famiglia a Ponticino, loro paese natale, la gelateria che porta il nome di una delle canzoni più famose del padre: Gelato al Cioccolato da Pupo.

Per quanto riguarda Ilaria, sono poche le informazioni sul suo conto, a causa della sua natura riservata. Si è diplomata al liceo scientifico ma ha deciso di non proseguire i suoi studi. Da diversi anni vive con il suo compagno, padre dei suoi due figli, i primi nipotini di Pupo: Leonardo, nato nel 1999, e Viola, nata nel 2000.

Clara è invece un po’ più a suo agio con i riflettori ed è stata spesso ospite in tv al fianco del padre. In un’intervista concessa a Caterina Balivo a Vieni da me, la 32enne ha parlato dell’insolita situazione familiare di casa Ghinazzi: “Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale. Ma io la vivo con tranquillità perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente. È sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”. Nonostante la maggiore presenza sul piccolo schermo, si sa molto poco circa la sua vita privata: non è noto se sia fidanzata o sposata.

Valentina Ghinazzi, chi è e cosa sappiamo di lei

Valentina Ghinazzi è la figlia più giovane di Pupo e, come anticipato, è nata da una relazione tra il cantante e una delle sue tante fan. L’artista l’ha riconosciuta solo dopo 7 anni dalla sua nascita e, per lungo tempo, il rapporto tra i due è stato particolarmente gelido. Nel corso degli anni, fortunatamente, i due sono riusciti a riavvicinarsi. “È stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito.” -ha spiegato Pupo a Domenica In- “Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”. Le informazioni precise sulla vita di Valentina sono molto poche. Nel 2012 ha reso Pupo nonno per la terza volta dando alla luce un bambino, Matteo.