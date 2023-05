Napoli, zolle di campo della Dacia Arena in vendita sul web: ecco dove e quanto costano

Napoli, zolle di campo della Dacia Arena in vendita sul web: incredibile ciò che è apparso il giorno dopo la vittoria dello scudetto degli azzurri su internet. L’aspetto ancora più sorprendete, più dell’annuncio stesso, è il prezzo da capogiro per poter acquistare il pezzo di erba strappato dal campo di Udine.

Napoli, zolle di campo della Dacia Arena in vendita sul web

Dopo la vittoria e l’ufficialità dello scudetto vinto dal Napoli, succedono cose incredibili sul web. Infatti, il giorno dopo il pareggio a Udine degli azzurri è apparso sul web un annuncio della vendita di pezzi di zolle del campo della Dacia Arena. “Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli”, si legge come descrizione di uno di questi annunci, che aggiunge come le condizioni siano “non usato e in condizioni nuove”.

Ecco dove e quanto costano

I prezzi ovviamente sono già da super pezzi da collezione: si parte da 100 euro ma si arriva anche ai 700 euro. Ci sono anche le spese di spedizioni di 5,99 euro. Tra le caratteristiche dell’oggetto spicca il fatto di essere “nuovo, non usato, non aperto e non danneggiato”. Nuove inserzioni dell’ultime ore riportano anche prezzo da mille euro. L’articolo sottratto direttamente dal campo sarà stato sicuramente messo in vendita da qualcuno che ha invaso il campo due giorni fa. L’annuncio è apparso sull’ e-commerce e-Bay.