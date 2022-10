Mengoni ad Assago il 7 ottobre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Mengoni ad Assago: continuano le serata dell'artista in quel di Milano. I biglietti per questa data sono ancora disponibili.

Mengoni ad Assago: si esibisce in concerto nella serata di verdì 7 ottobre 2022. L’artista in occasione del suo tour sta portando in giro l suo ultimo album dal titolo Materia (Terra), anticipato dal singolo Tutti i miei ricordi. “Disco e live sono in divenire, chissà se per i prossimi stadi non avrò già pubblicato anche il terzo disco. Per ora esce il secondo, il frutto di lavoro di questi mesi, il voler riconoscere la diversità e attraversarla per arricchirsi”, ha dichiarato il cantante.

Mengoni ad Assago il 7 ottobre: scaletta delle canzoni

Marco Mengoni si esibisce in concerto al Forum di Assago di Milano venerdì 7 ottobre 2022. Da poco rilasciato il suo ultimo album dal titolo Materia (Terra), anticipato dal singolo Tutti i miei ricordi, che sta portando in giro per l’Italia con un tour. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che porterà sul palco milanese:

Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita

Tutti i miei ricordi

I biglietti del concerto