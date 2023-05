Napoli-Sampdoria, i biglietti dell’ultima al Maradona: quando, dove parte la vendita e quali sono i prezzi

Napoli-Sampdoria, i biglietti saranno presto disponibile per poter partecipare all'ultima partita della Festa scudetto ufficiale.

Napoli-Sampdoria, i biglietti dell’ultima al Diego Armando Maradona presto potranno essere acquistati. L’ultima partita di Serie A della stagione 22-23 rappresenta la Festa ufficiale della vittoria dello scudetto per i partenopei.

Napoli-Sampdoria, i biglietti dell’ultima al Maradona

Il 4 giugno allo stadio Diego Armando Maradona è prevista l’ultima partita di Serie A, quella della festa scudetto ufficiale, tra Napoli e Sampdoria. L’orario non è ancora stato deciso ma probabilmente sarà alle ore 18.

Amedeo Bardelli, responsabile Ticketone, ha fatto il punto della situazione intervenendo a Calcionapoli24tv: “Ancora non è confermato che la vendita inizierà lunedì, c’è da capire giorno e data ufficiali. Speriamo lunedì pomeriggio di poter partire, ma attendiamo notizie dalla società. Io auspico con utilizzo di Fidelity Card perché va a combattere il fenomeno del bagarinaggio ed anche per premiare chi ha deciso di acquistare la tessera. Spetterà comunque al Napoli decidere”.

Quando, dove parte la vendita e con quali sono i prezzi

Non ci sono ancora indicazioni sui prezzi, come ha sottolineato il responsabile Bardelli: “Ancora non li conosciamo, ci stanno riflettendo ed aspettiamo segnalazioni. Ci arrivano solo quando c’è da configurare la partita a sistema”. Probabilmente i biglietti della festa Scudetto del Napoli potranno essere acquistati nei punti vendita presenti nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale del Napoli. Inoltre, potranno essere acquistati anche sul sito Ticketone.