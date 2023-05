Napoli, psichiatra minacciata con pistola da paziente: ricoverato

Tra i fatti di cronaca più rilevanti degli ultimi giorni, si cita quello avvenuto a Napoli, luogo in cui una psichiatra è stata minacciata con una pistola da un paziente.

L’uomo, dopodiché, è stato ricoverato.

Minacciata da un paziente con pistola: paura per una psichiatra a Napoli

Quanto successo a Napoli, in un centro di salute mentale, ha messo a repentaglio la vita di una donna, a distanza di circa 2/3 settimane, quando una donna fu aggredita a Pisa. La vicenda ha rischiato di divenire tragedia a Secondigliano, un quartiere conosciuto per la sua complessità. L’uomo, paziente della dottoressa, era entrato in struttura chiedendo informazioni sulla psichiatra che lo seguiva. Non aveva avuto modo di trovarla, ma aveva confessato di “volerla uccidere”. Infatti il giorno successivo è tornato, stavolta armato di pistola che, fortunatamente, era a salve.

A differenza del giorno precedente, questa la volta la donna c’era, insieme alla sua infermiera. L’uomo ha così preso la mira, ma le due donne sono riuscite a fuggire. A trovarsi coinvolto un infermiere, che si trovava sul posto. La polizia è così intervenuta immediatamente e ha bloccato l’aggressore. Disarmato, è stato portato in ospedale e, a sorpresa, la stessa psichiatra ha deciso di accompagnarlo, salendo sull’ambulanza. L’uomo ha però cominciato a mettere in atto comportamenti osceni, costringendo il veicolo a fermarsi.

L’aggressore è stato successivamente portato presso il reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospediale San Giovanni Bosco, così da poter approfondire la sua condizione.

Un caso che non può passare di certo inosserato. Infatti i direttori delle Unità di Salute Mentale della città di Napoli hanno indetto un incontro con il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. In primis per sostenere la donna che ha rischiato l’aggressione e, in secondo luogo, mettere le basi per trovare una soluzione ai tanti problemi che minano la sicurezza degli operatori. La riunione avverrà così a Roma, poiché coinvolge tutto il territorio.

