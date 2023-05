Messico, ragazza condannata per aver ucciso lo stupratore: andrà in carcere

In Messico una ragazza è stata condannata per aver ucciso il suo stupratore. Questo la porterà a scontare una lunga pena.

I fatti di cronaca sono spesso lo specchio del paese in cui avvengono. In Messico una ragazza è stata condannata per aver ucciso il suo stupratore.

Questo è il caso di Roxana Ruiz, che dovrà scontare più di sei anni.

Sebbene in qualche occasione alcuni casi di cronaca strappino un sorriso, come quello che si è registrato ieri in Colorado, in altre circostanze fanno riflettere su quanto sia assurdo il modus operandi di alcuni paesi. Questo è il caso del Messico, dove una ragazza di 23 anni si è difesa da uno stupro, uccidendo l’aggressore.

Nonostante fosse lei la vittima, si ritroverà a scontare ben sei anni e due mesi di carcere, per eccesso di legittima difesa. Adesso, in soccorso di Roxana Ruiz, ci sono le associazioni per i diritti delle donne. Senza ombra di dubbio si tratta di un caso delicatissimo, causando polemiche e accesi dibattiti.

Ci si domanda soprattutto quale tutela abbiano le donne in uno stato conosciuto per la violenza ai danni del genere femminile. Si riflette anche sul ruolo – fino a questo momento fin troppo astratto – del governo contro queste aggressioni.

La vittima, diventata improvvisamente carnefice, ha rilasciato un’intervista presso El Pais:

“Ha minacciato di uccidermi. Era la mia vita o la sua”.

Condannata alla massima pena, toccherà adesso ai suoi avvocati difenderla al meglio, in modo che sia fatta giustizia.

Una ragazza che a 14 anni è divenuta mamma e che ha subito violenze fisiche e sessuali sin da quando era una bambina. Lavora come venditrice ambulante di patatine fritte e il suo epilogo non può essere così severe. Sarà a tutti gli effetti una battaglia ideologica e sociale, contro uno stato troppe volte incurante della situazione.

In Messico si contano infatti all’incirca 11 donne uccise ogni giorno, annualmente ben 3.754, tra aggressioni sessuali e omicidi. Un dato che non deve passare inosservato.