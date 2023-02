Napoli, muore dopo aver mangiato il sushi: aperta l’inchiesta sul ristorante

Napoli, muore dopo aver mangiato il sushi: una donna della periferia della città partenopea è deceduta dopo aver pranzato in un ristorante giapponese. Dopo la tragedia, la Procura ha aperto un’inchiesta. Disposta si autopsia sul corpo della donna sia accertamenti nel locale.

Napoli, muore dopo aver mangiato il sushi

Aveva 40 anni Rossella Di Fuorti, mamma di due bambini che abitava a Soccavo, nella periferia occidentale di Napoli. La donna è morta nel giorno del suo compleanno, giovedì 9 febbraio, in un ristorante di sushi. La donna è deceduta in pochissimo tempo per arresto cardiocircolatorio ed inutile è stato l’intervento tempestivo dei soccorsi che non sono riusciti a salvare la donna.

Solo qualche mese fa, Luca Piscopo è morto a 15 anni dopo aver mangiato il sushi con alcuni amici. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ore successive al pranzo accusando diarrea e vomito. Era lo scorso 23 novembre, in un ristornate giapponese del Vomero.

Aperta l’inchiesta sul ristorante

Dopo la tragedia, la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della donna. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno ispezionato a lungo il ristorante della zona occidentale di Napoli dove Rossella aveva pranzato. I militari hanno anche sequestrato campioni di cibo che saranno analizzati per verificare l’eventuale presenza di carica batterica.

LEGGI ANCHE: Terremoto in Turchia, famiglia italiana ritrovata sotto le macerie: purtroppo nessuno si è salvato