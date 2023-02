Terremoto in Turchia, famiglia italiana ritrovata sotto le macerie: purtroppo nessuno si è salvato

Terremoto in Turchia, famiglia italiana è stata ritrovata sotto le macerie. Tuttavia, secondo quanto ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nessuno di loro è riuscito a salvarsi. Dunque, aumenta sempre di più il numero di morti

Terremoto in Turchia, famiglia italiana ritrovata sotto le macerie

La famiglia italiana che era dispersa sotto le macerie del terremoto in Turchia è stata ritrovata ma senza buone notizie. Nei giorni scorsi il ministro aveva reso noto che la famiglia, composta da sei persone, tre adulti e tre minori, con passaporto italiano ma di origine siriana risultava dispersa ad Antiochia, in Turchia, dopo il devastante terremoto di lunedì scorso. L’altro italiano che risulta disperso a Kahramanmaras è l’imprenditore veneto Angelo Zen.

Purtroppo nessuno si è salvato

L’annuncio del ritrovamento dei corpi senza vita della famiglia italiana è arrivato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno”, si legge in un tweet del responsabile della Farnesina.

Intanto, secondo la Cnn, che cita fonti ufficiali, il nuovo bilancio delle vittime è di 23.831 tra Turchia e Siria. In particolare, in Turchia sono morte 20.318 persone e 80.052 risultano ferite, mentre in Siria i morti sono 3.513, fra cui 2.166 nelle aree controllati dai ribelli nel nord-ovest del Paese, secondo l’organizzazione di volontariato Syria Civil Defense, nota anche come White Helmets. I media siriani riferiscono anche 1.347 morti nella parte controllata dal governo.