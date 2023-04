Napoli-Milan, Spalletti contro l’arbitro sul rigore negato a Lozano: risposta di Pioli

Napoli-Milan, Spalletti ha parlato nel post partita di Champions League sottolineando in particolare gli errori dell’arbitro sul rigore negato a Lozano. Dall’altra parte pronta la risposta del tecnico del Milan Stefano Pioli.

Napoli-Milan, Spalletti contro l’arbitro sul rigore negato a Lozano

Luciano Spalletti, nel post gara di Champion League pareggiata contro il Milan, prima ha fatto i complimenti agli avversari e poi si è scagliato contro l’arbitro sul mancato rigore a Lozano. “Facciamo prima di tutto i complimenti agli avversari per la qualificazione, sono doverosi. In due partite sono riusciti a capitalizzare il massimo e questo è sintomo di squadra matura, composta di calciatori che sanno quando accelerare e difendere collettivamente” ha esordito Luciano Spalletti, ai microfoni di Mediaset.

“L’arbitraggio dell’andata non l’avevo contestato solo io, eravamo tutti d’accordo tranne chi aveva la maglia rossonera. C’è un rigore nettissimo su Lozano, gli si gira la caviglia sull’intervento di Leao, rischia di storcergliela e si vede benissimo. Non si può non vedere al Var. Questo non è un contatto, è un colpo. In questo modo però prestiamo il fianco a chi dice che ci attacchiamo a qualcosa, non è così. Ma questo rigore è netto” ha sostenuto l’allenatore.

La risposta di Pioli

“Io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi”, ha dichiarato Stefano Pioli a Mediaset. “Derby in semifinale? Probabile sia così. Saranno due scontri bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci. L’1-0 dell’andata ci ha in parte aiutato e in parte frenato. Abbiamo deciso di rimanere bassi per la presenza in campo di Osimhen, non volevamo lasciargli profondità. Sul palleggio si poteva giocare meglio ma molti di noi non avevano mai giocato una gara del genere. C’è stato però un enorme sacrificio. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto quando le cose non andavano bene. Sono contento che tutti ora si accorgano di Krunic, che ha giocato alla grande, è un calciatore di alto livello. A livello caratteriale siamo cresciuti tanto”, ha aggiunto e concluso Pioli.

Alla domanda sull’arbitro e sugli episodi dubbi ha risposto così: “Ma di cosa stiamo parlando”. Poi ha aggiunto una battuta che è sembrata essere indirizzata a qualcuno del Napoli: “Noi non mettiamo il carro davanti ai buoi come qualcun altro”.