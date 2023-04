Milan-Napoli, Spalletti contro arbitro e Di Canio in tv: poi l’annuncio su Osimhen

Milan-Napoli, Spalletti nel post gara di Champions League ha attaccato e ha avuto parole dure per molti. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato un annuncio importante sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Milan-Napoli, Spalletti contro arbitro e Di Canio in tv

Nel post partita di Champions League tra Milan e Napoli, Luciano Spalletti non si trattiene nel dare giudizi sull’arbitraggio, secondo lui non all’altezza: “Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti – aggiunge il tecnico dei partenopei – Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla… Guardiamo allora l’ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic. Kim troppo plateale? Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina? Quindi si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo?”.

Poi, Spalletti non accetta un commento da parte di Paolo Di Canio, commentatore negli studi di Sky. “Ma cosa stai dicendo?” le parole dell’allenatore azzurro rivolgendosi all’ex attaccante della Lazio. Il riferimento era al mancato giallo per Rafa Leao dopo che il portoghese ha rotto la bandierina con un calcio. “Guardiamo l’ammonizione di Zielinski e quella che non ha dato a Krunic. Parliamo della bandierina, non c’è gesto più eclatante di questo. Ai bambini del mondo diciamo di andare a prendere a calci tutto ciò che c’è intorno al campo perché tanto non succede niente?“.

Le polemiche non sono finite, nel mirino anche i tifosi napoletani. “Quel che ho visto al Maradona contro il Milan non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa”. Poi, aggiunge: “un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo”.

L’annuncio su Osimhen

Tra le parole, tante e troppe, dette da Spalletti arrivano quelle che tutti i napoletano non vedevano l’ora di sentire. Il tecnico ha infatti annunciato che per la gara di ritorno Osimhen ci sarà: “Al 100% sarà a disposizione. Lo dice la programmazione del lavoro fatto, che va in questa direzione. Il fatto di non averlo rischiato in campionato o stasera è motivato dal rivederlo in campo martedì”.