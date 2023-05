Napoli, chi è il calciatore giapponese acquistato da De Laurentiis? L’annuncio sul futuro di Spalletti

Napoli, chi è il calciatore giapponese che De Laurentiis ha annunciato di aver acquistato. Nelle ultime ore è partita la caccia al Mister X dell’Oriente che dovrebbe essere il primo acquisto della prossima stagione degli azzurri.

Napoli, chi è il calciatore giapponese acquistato da De Laurentiis?

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ospite nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, condotta per l’ultima volta da Fabio Fazio. Il numero uno del Napoli ha praticamente annunciato il primo acquisto per la prossima stagione e si tratta di un calciatore giapponese. “E’ quello che stiamo facendo, mentre venivo qua mi ha chiamato un mio amico giapponese dicendomi che mi manderà le bozze del contratto per farmi da scouting in Giappone”.

Il numero uno del Napoli non ha fornito troppo indizi sulla sua identità. Si era parlato di Daichi Kamada, in scadenza con Eintracht Francoforte ma è andato in dirittura d’arrivo l’affare con il Milan. Potrebbe trattarsi di Kaoru Mitoma, esterno sinistro del Brighton, esterno sinistro di piede destro. L’altro nome caldo è quello di Takefusa Kubo della Real Sociedad. Se si dovesse passare alla difesa ecco il calciatore del Borussia Moechengladbach Ko Itakura. Ventiquattro presenze e due assist per il giapponese che in passato è stato anche un calciatore del Manchester City.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’annuncio sul futuro di Spalletti

Poi, arrivano anche le parole del presidente De Laurentiis sul futuro dell’attuale allenatore del Napoli: “Spalletti va via? Spalletti è un uomo libero, dopo 50 anni di cinema e tante esclusive penso che quando qualcuno viene da te e dice di aver fatto il massimo, che per lui si è concluso il suo ciclo, ti chiede un anno sabbatico. Tu che fai, ti opponi? Nella vita bisogna essere generosi, lui ha dato, lo ringrazio. E’ giusto che continui a fare quello che ama fare”.

LEGGI ANCHE: Napoli-Sampdoria, i biglietti dell’ultima al Maradona: quando, dove parte la vendita e quali sono i prezzi