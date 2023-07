Napoleon, film con Joaquin Phoenix: trama, uscita al cinema e in streaming, cast e trailer

Napoleon è il nuovo film che arriva al Cinema e in streaming con la regia di Ridley Scott e l'attore Joaquin Phoenix.

Napoleon è il nuovo film del regista Ridley Scott che lancia come protagonista assoluto l’attore Joaquin Phoenix che veste i panni del grande e famoso generale francese. Il film uscirà sia nelle sale cinematografiche sia in streaming.

Napoleon, film con Joaquin Phoenix: trama e uscita

Napoleon è il nuovo film del regista Ridley Scott e dell’attore protagonista Joaquin Phoenix che veste i panni del generale famoso francese. L’uscita al Cinema sarà il 23 novembre 2023 con la distribuzione di Eagle Pictures. Il film “racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, ripercorre la sua inarrestabile scalata al potere attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate”. Il film poi sarà distribuito anche in streaming su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Napoleon, film: cast

Oltre all’assoluto protagonista Phoenix nel cast ci sono anche Ludivine Sagnier (Theresa Cabarrus), Ben Miles (Coulancourt), Tahar Rahim (Paul Barras), Catherine Walker (Maria Antonietta), Youssef Kerkour (Generale Davout), Paul Rhys (Talleyrand) e Matthew Needham (Lucien Bonaparte).

Il trailer

