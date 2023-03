Benedetta Primavera di Loretta Goggi: anticipazioni e ospiti della puntata del 17 marzo

Benedetta Primavera è il nuovo programma di Loretta Goggi in onda su Rai in prima serata ogni venerdì a partire dal 10 marzo. Un varietà e un viaggio con tanti ospiti importanti che si alternano nelle diverse puntate. Ecco le anticipazioni della serata di venerdì 17 marzo.

Benedetta Primavera di Loretta Goggi: anticipazioni

Loretta Goggi torna in tv con il nuovo varietà Benedetta Primavera dove racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Gli appuntamenti sono quattro e vedono la partecipazione di Luca e Paolo. In ciascuna delle quattro puntate si tratterà un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo e momenti memorabili della cultura pop.

Venerdì 17 marzo su Rai 1 in prima serata arriva la seconda puntata del programma. Si tratta di un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo e artista dai mille talenti, racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Le puntate sono visibili in tv ma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Ospiti della puntata del 17 marzo

Nel programma durante ogni episodio ci saranno tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici. Tra i vip della puntata del 17 marzo ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.

