Giorgia, disco e tour in giro per l’Italia: ecco le nuove date e tappe della cantante

Giorgia ha fatto un doppio annuncio nelle ultime ore. Dopo l’uscita del suo disco a Febbraio, l’artista sarà impegnata in un doppio tour come lei stesso ha fatto sapere. Sono già ufficiali le date e le tappe con la possibilità di acquistare i biglietti.

Giorgia, disco nuovo

Giorgia, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco il 17 febbraio dal titolo “Blu“. La notizia è stata data dalla stessa cantante sui suoi social ed ovviamente ha fatto felici tutti gli appassionati della sua voce e musica. L’album sarà disponibile nelle versioni CD standard, vinile standard, CD autografato e vinile Blu, oltre che in digitale. Il disco includerà nove tracce, tra cui “Normale”, il singolo sanremese “Parole dette male” e la collaborazione con Gemitaiz su “Ogni chance che hai”.

Tour in giro per l’Italia: ecco le nuove date e tappe della cantante

Giorgia ha fatto anche un altro annuncio. Dopo l’uscita del suo album, sarà il tempo del suo doppio tour ‘Blu Live’ che prenderà vita in due momenti totalmente differenti: un primo nei teatri (a primavera) e l’altro nei palasport (in autunno). Ecco tutte le date e tappe:

Calendario in teatro:

2 maggio – NAPOLI – TEATRO SAN CARLO

3 maggio – BARI – TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio – MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

14 maggio – COMO – TEATRO SOCIALE

22 maggio – VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 maggio – PARMA – TEATRO REGIO

30 maggio – FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio – REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI

3 giugno – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

8 giugno – BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

12 giugno – ROMA – TEATRO DELL’OPERA

Calendario nei palasport:

7 novembre – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 novembre – MANTOVA – PALAUNICAL (EX GRANA PADANO ARENA)

23 novembre – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 novembre – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 novembre – PADOVA – KIOENE ARENA

1 dicembre – BARI – PALAFLORIO

2 dicembre – EBOLI (SA) – PALASELE

5 dicembre – REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

9 dicembre – BRESCIA – BRIXIA FORUM

13 dicembre – TORINO – PALA ALPITOUR

16 dicembre – RIMINI – STADIUM

Le prevendite per tutte le date del ‘Blu Live’ sono iniziate il 17 gennaio sulla piattaforma Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Per ogni informazione consultare il sito www.friendsandpartners.it.