Fratelli d’Italia, festa dei 10 anni a Roma: programma ed ospiti dei tre giorni

Fratelli d’Italia, festa dei 10 anni dalla nascita del partito. Sono stati programmati tre giorni a Roma, in piazza del Popolo, divisi tra festeggiamenti ed interventi politici. Tanti e diversi gli ospiti che prenderanno parte ai momenti pensati di confronto e divertimento.

Fratelli d’Italia, festa dei 10 anni a Roma

«Dieci anni di amore per l’Italia» è il titolo della festa dei 10 anni del partito Fratelli d’Italia in programma in piazza del Popolo da giovedì 15 a sabato 17 dicembre.

Era il dicembre 2012 quando Giorgia Meloni annunciò l’uscita dal Popolo della Libertà e la nascita del nuovo partito con lei alla guida.

Programma ed ospiti dei tre giorni

Si parte giovedì alle 15 con un dibattito cui prendono parte tutti i quadri locali del partito a Roma e nel Lazio. Alle 16:30, Bruno Vespa intervista Ignazio La Russa; alle 18, Maurizio Belpietro colloquia con Matteo Piantedosi. Segue una tavola rotonda sulla sovranità alimentare con i ministri Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida, la presidente di Slowfood, Barbara Nappini, e Maurizio Martina, vice presidente della Fao.

Alle 20:30, serata di «svago con le vignette di Osho e Cristina D’Avena, invitata – spiega Donzelli – per passare una serata in spensieratezza e allegria: canterà canzoni di Natale e sigle dei cartoni animati».

Venerdì, la giornata si apre con un dibattito sull’Ucraina cui partecipano Giulio Tremonti e Giulio Terzi di Sant’Agata. Alle 10:45, Luciano Fontana intervista Guido Crosetto e Antonio Tajani. Segue (12:15) una tavola rotonda con Gennaro Sangiuliano, Alessandro Giuli e Pupi Avati; e (alle 15) un dibattito con i ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Eugenia Roccella e Andrea Abodi.

Alle 16, i capigruppo del centrodestra – Lucio Malan, Tommaso Foti, Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Riccardo Molinari – discutono sul futuro del centrodestra. Alle 17:30, dibattito sulla giustizia con Carlo Nordio, Daniele Capezzone e Marco Travaglio.

Infine, in serata, alle 19, si tiene un confronto sulle riforme istituzionali con Luca Ciriani, Marcello Pera, Roberto Calderoli ed Elisabetta Casellati. Alle 20:30, concerto del “Trio appassionante” gruppo musicale di «opera pop». Sabato si apre con un dibattito cui partecipano diversi sottosegretari e vice ministri di FdI.

A seguire (alle 11), Giancarlo Giorgetti sarà intervistato da Franco Bechis .

Poi confronto sul reddito cittadinanza con Daniela Santanché, Nello Musumeci, collegata Maria Elvira Calderone; e tavola rotonda sulla manovra con Maurizio Leo, Raffaele Fitto e Adolfo Urso. Alle 17 sono previsti i video saluti di Salvini e Berlusconi. Chiude Meloni intervistata da Paolo del Debbio, alle 17:30.

