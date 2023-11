A Riad Expo 2030, Fiorello ironizza e manda frecciatina a Renzi

A Riad Expo 2030: così la città di Roma è stata battuta come da pronostico e Fiorello ironizza sul risultato deludente.

A Riad Expo 2030: la città di Roma battuta e il giorno dopo lo showman Fiorello non perde occasione per ironizzare sulla giunta Gualtieri ma anche sulla figura di Matteo Renzi.

A Riad Expo 2030, Fiorello ironizza

A Riad è andato l’evento dei Expo del 2030 con la città di Roma battuta. Nella puntata del 29 novembre del programma Viva Rai2 Fiorello ha ironizzato sulla reazione del primo cittadino Gualtieri. “Il sindaco che dichiarato che i sauditi avrebbero dilagato grazie ai pedrodollari. Ma non è così…Vi pare che i sauditi comprano le cose? Come i mondiali in Qatar, l’Expo, le Olimpiadi… – dice ironicamente Fiorello -. Vedrai che la prossima festa dell’Unità la faranno là”. “Però, Gualtieri – ha continuato Fiorello – bisognava fare qualche cosa, invogliare i giudici. Noi abbiamo investito 30 milioni, contro 190. Con 30 milioni a Roma ci copri una buca. Bisognava magari sostituire la lupa di Roma con una cammella! Ad esempio, abbiamo le buche? Scaviamo! Magari troviamo il petrolio”.

Frecciatina a Renzi

Poi, non è mancata la frecciatina a Matteo Renzi: “Facciamo i complimenti a Riad, grazie all’appello di Matteo Renzi. Sai che ha detto Bin Salman, l’amico di Renzi, quando ha visto che Riad era prima? Pare che abbia guardato la telecamera e abbia esclamato: ‘Daje!’”. E sull’Italia terza ha fatto una battuta finale: “Non ci ha votato neanche San Marino!”.

