Chi era Daniela Giordano, ex Miss Italia: marito, carriera, film

Daniela Giordano, ex Miss Italia, è morta a Palermo dopo una malattia. L’attrice, classe 1966, a soli 19 anni venne eletta miss Italia. Dall’esordio nel 1967 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come la bella Rosina in “I barbieri di Sicilia” è stata chiamata a recitare in oltre 50 film soprattutto negli anni Settanta. Ha interpretato vari ruoli nelle commedie all’italiana tra cui “Vedo nudo” con Nino Manfredi e la regia di Dino Risi.

Nel 2015 ritornò al cinema con il film Erba Celeste in cui recitò nel ruolo della protagonista e, per la prima volta nella sua carriera, non venne doppiata.

Marito