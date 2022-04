Pasqua 2022, meteo: tempo incerto con probabili precipitazioni

Pasqua 2022, meteo: il freddo di questi giorni lascerà poi spazio a temperature più alte ma non per molto tempo.

Pasqua 2022, meteo: ad oggi non ci sono ottime notizie per la situazione meteorologica prevista a metà del mese di Aprile. Ci si aspetta delle possibili precipitazioni e vediamo dove.

Pasqua 2022, meteo: tempo incerto

Non ci sono buone notizie per il tempo previsto verso la metà del mese di aprile. Secondo ilmeteo.it “verso la Domenica delle Palme (10 Aprile) l’alta pressione dovrebbe riuscire ad espandersi sul bacino del Mediterraneo garantendo maggior stabilità atmosferica ed anche i primi caldi di stagione”.

Secondo la tradizione popolare, soprattutto del sud, se la Domenica delle Palme è soleggiata, di conseguenza la Pasqua dovrebbe essere “bagnata” o viceversa. Ecco dunque la riapertura della Porta dell’Atlantico che si traduce in precipitazioni in arrivo dall’Oceano sull’Italia, portando di conseguenza fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane.

Per Pasqua, sono previste piogge più abbondanti al Centro-Nord, “con le temperature che si manterranno leggermente sotto la media climatica in particolare durante le fasi più perturbate”.

Mentre, ad oggi, al Sud e sulle Isole Maggiori, potrebbero registrarsi delle “prime fiammate di caldo”. Tuttavia, è ancora presto per poter avere dei dati più certi e precisi. Ci si rimanda al sito ilmeteo.it per rimanere aggiornati e sapere con più esattezza temperature e situazione metereologica tra Pasqua e Pasquetta.