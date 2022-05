Milan, festa scudetto a Milano: ecco il percorso del pullman scoperto

Dopo la vittoria in casa rossonera del 19° scudetto, Milano è in festa e i colori rossoneri hanno invaso la città. Ecco il percorso del pullman scoperto per la festa scudetto del Milan.

Il 19° scudetto

Dopo la vittoria del Milan con il Sassuolo a Reggio Emilia, che ha decretato la vittoria dello scudetto “fuori casa”, il Milan torna a Milano per festeggiare la grande impresa. Quella che si prefigura, infatti, sarà una festa rossonera dove il pullman scoperto percorrerà alcune delle strade più importanti della città per arrivare in piazza Duomo.

Questi i dettagli dei festeggiamenti.

Milan, festa scudetto: ecco il percorso del pullman