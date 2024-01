Prezzi benzina e diesel nel 2024: quali sono in vista dell’Epifania

Prezzi benzina e diesel in Italia: ecco qual è la situazione con gli ultimi aggiornamenti che arrivano. In Europa ci sono aumenti.

Prezzi benzina e diesel stabili con l’inizio del nuovo anno. A cambiare leggermente la curva dei costi è in alcuni Paesi dell’Europa. Ecco qual è invece la situazione in Italia con gli utlimi aggiornamenti in previsione dell’Epifania.

Prezzi benzina e diesel nel 2024

Con l’inizio del nuovo anno i prezzi del carburante sembrano essere stabili sia per quanto riguarda il diesel sia la benzina. In Europa, invece, si registra una leggera variazione con alcuni Paesi che hanno aumentato i prezzi come in Slovenia e in Croazia.

Quali sono in vista dell’Epifania

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 4 gennaio su 18 mila impianti: benzina self service a 1,778 euro/litro (1,779 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,769 e 1,786 euro/litro (no logo 1,772); diesel self service a 1,739 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,731 e 1,745 euro/litro (no logo 1,732); benzina servito a 1,921 euro/litro (contro 1,922), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,991 euro/litro (no logo 1,829); diesel servito a 1,881 euro/litro (prima 1,882), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,825 e 1,947 euro/litro (no logo 1,788); gpl tra 0,722 e 0,741 euro/litro (no logo 0,708); metano tra 1,428 e 1,548 (no logo 1,441).

