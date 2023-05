Luigi Contu, chi è il direttore dell’ANSA: carriera, vita privata, moglie, figlia

Chi è Luigi Contu, vita privata e carriera del direttore dell’ANSA. Figlio del giornalista parlamentare Ignazio Contu, scomparso nel 2011, è anche l’autore del romanzo I libri si sentono soli. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Luigi Contu, vita privata e carriera del direttore di ANSA

Nato a Roma il 27 novembre 1962, Luigi Contu ha 60 anni ed è un noto giornalista italiano, direttore dell’ANSA, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata. È figlio di Ignazio Contu, giornalista parlamentare scomparso nel 2011 dopo una lunga e brillante carriera. Come suo padre, Luigi Contu decide di farsi un nome nel campo dell’informazione. Fa le sue prime esperienze negli anni ottanta, nella redazione della testata economica Ore 12. Nel 1985 approda all’ANSA e inizia a lavorare nella sezione economica dell’agenzia. Nel 1997 ottiene il ruolo di responsabile della redazione parlamentare. Dal 1994 al 2000 è inoltre segretario e vice presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. Nel 2004 passa a Repubblica, dove diventa responsabile della redazione interni. Ricopre questo incarico fino al 2009, anno in cui torna all’ANSA come direttore responsabile. Prende il posto di Giampiero Gramaglia su consiglio del presidente dell’agenzia, Giulio Anselmi.

Nel 2022 Luigi Contu scrive I libri si sentono soli, romanzo nato da un ritrovamento di una lettera scritta da suo padre Ignazio poco prima della sua morte. Con la morte del giornalista, infatti, Contu e i suoi familiari sono diventati responsabili della pregiata biblioteca di famiglia, una raccolta di libri antichi e preziosissimi. Un bene da preservare, come Ignazio Contu raccomanda al figlio nella sua lettera: “I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi“.

Vita privata: moglie, figlia

Si sa molto poco circa la vita privata e familiare di Luigi Contu. Secondo le informazioni disponibili sul web il giornalista è sposato ed ha una figlia, ma non si sa molto sul loro conto. Contu ha parlato di sua figlia in una recente intervista su un ritrovamento nella sua biblioteca. Intervistato da La Provincia di Cremona, il direttore dell’ANSA ha raccontato di aver scoperto dei versi inediti di Giuseppe Ungaretti: “Francamente l’idea che io potessi avere tra le mani dei versi scritti da Ungaretti che nessuno aveva letto in quel modo mi ha veramente toccato. E così è successo anche a mia figlia, che mi ha aiutato a sistemare la biblioteca di famiglia: pur avendo fatto studi classici non è appassionata di Ungaretti, essendo molto giovane. Anche lei è rimasta di sasso”.