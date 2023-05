Melissa Satta esce allo scoperto su Matteo Berrettini: le sue parole

Da come si sono conosciuti al loro sconfinato amore, Melissa Satta esce allo scoperto e parla del suo rapporto con Matteo Berrettini. I due fanno ormai coppia fissa e la showgirl si ritiene molto felice di questo.

Una relazione che ha le giuste basi per durare a lungo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: una coppia unita

Showgirl classe ’86, italiana con cittadinanza statunitense. Tennista classe ’96, romano da sempre. Dieci anni di differenza e un amore che li unisce. Melissa Satta e Matteo Berrettini, nonostante le varie polemiche sul loro conto e sulle prestazioni di lui, stanno coltivando – poco alla volta – il loro amore.

Ad uscire completamente allo scoperto è stata la showgirl 37enne che, a Vanity Fair ha parlato del primo incontro con l’atleta di Roma, per poi trattare altre tematiche:

“Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo. Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”.

Conosciuto tramite alcuni in comune a Miami, è stato l’inizio di un percorso d’amore.

Si è poi soffermata sulle sue abitudini e sulla sua quotidianità:

“Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona”.

La modella ha poi anche confermato che Matteo Berrettini è un amante molto dolce e presente:

“Mi piace moltissimo. Non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino“.

I due per adesso si vivono in attesa di costruire, giorno dopo giorno, qualcosa di più grande.

