Mr Rain a Follonica: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Mr Rain a Follonica si esibisce in concerto in occasione de suo tour nella serata di mercoledì 9 agosto 2023. I biglietti dell’evento sono ancora disponibili così come per le prossime date e tappe previste.

Mr Rain a Follonica: scaletta delle canzoni

Mr Rain si esibisce in concerto il 9 Agosto a Follonica al Parco Centrale. L’artista è in tour e sta girando le diverse città d’Italia in questo periodo estivo. Ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

I grandi non piangono mai

9.3

Nemico di me stesso

Sincero

Non c’è più musica

A forma di origami

Meteoriti

La storia di Sam

Neve su Marte

OPS

Fuori luogo

Crisalidi

Neve sulle guance

Carillon

Sindrome di Stoccolma

E invece no

Ipernova

Aria

Atlantide

Grazie a me

Rainbow soda

Non fa per me

Fiori di Chenobyl

Ricominciare da me (Outro)

Fragile

Supereroi

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane. Ecco dove sarà e in quali date:

11 Agosto: Palermo, Teatro di Verdura;

12 Agosto: Catania, Villa Bellini;

16 Agosto: Alghero, Anfiteatro Maria Pia;

19 Agosto; Bard, Forte di Bard – Spazio Piazza D’Armi;

25 Agosto: Macerata, Arena Sferisterio.