Mourinho contro Lotito dopo la partita Lazio-Roma: litigio negli spogliatoi tra i due

Mourinho contro Lotito: nel post partita del derby Lazio-Roma si è creata ancora più tensione di quella avvertita e vissuta in campo. I protagonisti, in negativo, di questa vicenda sono l’allenatore portoghese della Roma e il presidente biancoceleste della Lazio.

Mourinho contro Lotito dopo la partita Lazio-Roma

Il derby di Roma è sempre una partita a parte, troppe pressioni ma soprattutto troppa rivalità dentro e fuori dal campo che non ha niente a che vedere con il calcio giocato. La responsabilità di talo tensioni e clima negativo è anche dei tesserati dei due club e di ci guida le due squadre. A parte la tensione in campo, nel post gara di domenica 19 marzo, tra Lazio e Roma, Mourinho e Lotito sono arrivati allo scontro verbale.

Litigio negli spogliatoi tra i due

L’allenatore portoghese era squalificato ed ha spettato la squadra che rientrasse negli spogliatoi, dove ha incrociato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Mourinho dice a Lotito, stando alla ricostruzione dei presenti: “Che c… ti guardi“. Lotito risponde: “Che c… guardi tu. Io sono il presidente della Lazio, questa è casa mia e passo dove mi pare. E tu qui non ci potresti stare“.

Parole forti anche di Luis Alberto alle telecamere nel post partite, sempre provocatorie: “Il problema è che quando si parla prima di una partita e poi si perde bisogna stare zitti. Loro hanno parlato troppo prima della partita, come fanno sempre, ora sono stati incu…. e devono stare zitti. È semplice. Hanno parlato prima e anche durante. Loro non sono venuti a giocare il derby. Sono venuti a parlare e provocare. Noi siamo stati abbastanza bravi, abbiamo giocato solo noi. Abbiamo vinto, queste partite si devono vincere anche per fare il salto”.