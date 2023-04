Juventus, Szczesny parla dopo la recente vittoria: “Felice qui”

Dopo la recente vittoria contro l’Hellas Verona, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha rilasciato delle dichiarazioni, parlando del periodo dei bianconeri.

L’estremo difensore polacco ha anche chiarito la situazione legata al suo futuro.

Szczesny sulla situazione alla Juventus

La 28° giornata di Serie A ha regalato un importante successo alla Juventus che, anche con la penalizzazione, sembra essere intenzionata a prendersi il quarto posto in classifica. Ancora un successo di misura per la squadra di Allegri, è bastato infatti il gol di Kean.

A parlare della situazione Juventus è stato il portiere polacco, Szczesny, che negli ultimi giorni è stato al centro delle voci di mercato. Ne ha parlato ai microfonti di Sky Sport:

“La classifica che vedo è un’altra. Io ci vedo a nove punti davanti all’Inter e al momento a sette punti sulla Lazio. Siamo ancora un po’ indietro, ma siamo sulla strada giusta per arrivare in Champions anche senza i 15 punti.

L’estremo difensore classe ’90 ha dichiarato, in maniera secca, che secondo lo spogliatoio loro sono in seconda posizione, con un bel distacco su Inter e Lazio. E, nonostante la penalizzazione, puntano in maniera prepotente al quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Il 32enne si è poi soffermato sul suo futuro, dato che spesso si è parlato di una possibile cessione, con la Juventus che sembrerebbe già alla ricerca di un sostituto.

Il portiere polacco ha però dichiarato di voler rimanere a Torino:

“Non mi vedo altrove, sono felice qui“.

Attuamente le voci di mercato non lo toccano, è interessato a fare il bene della sua squadra e a provare a centrare gli obiettivi. In questo momento la Juventus, dopo la terza vittoria consecutiva, punta ai primi 4 posti in Serie A, alla Coppa Italia (in semifinale) e all’Europa League, essendosi qualificata ai quarti di finale.

Senza dubbio questo mese sarà decisivo per il futuro della Juventus.