Fabrizio Corona e il ritocco al viso: la confessione. Poi stoccata a Gabriel Garko

Fabrizio Corona non usa mai mezzi termini ed è sempre molto diretto sia quando parla della sua vita sia quando deve commentare il vissuto di qualcun altro. Parole forti le ultime nei confronti di Gabriel Garko.

Fabrizio Corona e il ritocco al viso: la confessione

Qualche giorno fa Corona si è sottoposto ad un intervento di blefaroplastica, un ringiovanimento delle palpebre: “Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta.

Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Ecco poi l‘ego smisurato di Corona: “Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale.

Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”.

Stoccata a Gabriel Garko

Nell’intervista al magazine diretto da Roberto Alessi, parlando sempre di chirurgia plastica Corona lancia una stoccata a Gabriel Garko: : “La chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale. Faccio un esempio, Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”.

Infine, sul rapporto con Sara Berbieri e sul possibile matrimonio: “L’idea è quella, vediamo”, commenta, e ammette che a conquistarlo è stata “la sua pazzia. Siamo due persone piene di demoni, che ti tolgono molto, li devi combattere. Sono una lotta continua per conquistare la vita. I demoni ti crescono dentro giorno dopo giorno, alimentati da fatti, vicende, dal tuo modo di reagire, dalla rabbia”.

