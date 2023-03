Il senatore del Partito Democratico Bruno Astorre è morto questa mattina in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci.

Morto il senatore Bruno Astorre del Pd: chi era

Bruno Astorre è stato un politico italiano, senatore dal 2013 al 2023 e segretario regionale del PD nel Lazio dal 2018 al 2023. Nato a Roma, viveva a Frascati. Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio alla LUISS Guido Carli di Roma con la votazione di 110/110 e lode. Militante nella Democrazia Cristiana, con il Partito Popolare Italiano viene eletto consigliere comunale a Colonna nel 1995 e successivamente è primo degli eletti al Consiglio provinciale di Roma nel 1998. Tra le sue esperienze politiche, quella di consigliere regionale in regione Lazio dove il 12 maggio 2010 viene eletto vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, in quota della minoranza. Nel 2013 viene eletto con il Pd senatore per la prima volta, riconfermato anche alle elezioni politiche del 2023 in Senato nel collegio plurinominale Lazio 02.

La morte di Bruno Astorre