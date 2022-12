Elon Musk annuncia il Neuralink: “Entro sei mesi un chip nel cervello umano”

Elon Musk sicuro sul Neuralink: “Un chip nel cervello umano entro sei mesi”. Il miliardario annuncia l’inizio, entro breve termine dei primi test sull’uomo per il suo ambizioso progetto: di cosa si tratta esattamente?

Non solo bufere su Twitter e litigi con Apple per Elon Musk. Il noto miliardario sudafricano ha annunciato passi avanti in arrivo per uno dei suoi progetti più ambiziosi e futuristici, Neuralink: “Mi aspetto che entro 6 mesi il primo device di Neuralink sia sperimentato su un essere umano.

Vogliamo essere molto attenti e soprattutto certi che funzionerà, prima di impiantare il chip nel cervello di un essere umano. Intanto, però, abbiamo sottoposto alla Fda tutta la nostra documentazione. Probabilmente, in circa 6 mesi potremo sperimentare Neuralink su un essere umano”. Ma che cos’è esattamente Neurolink e a che cosa serve?

We are now confident that the Neuralink device is ready for humans, so timing is a function of working through the FDA approval process

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022